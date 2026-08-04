Бастрыкин поручил проверить содержание дома в селе под Новосибирском

Дом находится в Здвинском районе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту ненадлежащего содержания многоквартирного дома в селе Новороссийском Здвинского района Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

В интернете появилась информация, что в июне этого года в одной из квартир дома 1975 года постройки произошло возгорание из-за короткого замыкания электропроводки. После пожара вышли из строя системы отопления и электроснабжения, пострадали отделка и бытовая техника в соседних квартирах. Среди пострадавших — многодетная семья, инвалид и пожилые люди, но их обращения в разные инстанции не помогли, ремонт до сих пор не начали.

Следственное управление СК России по Новосибирской области уже организовало процессуальную проверку. Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления Антону Бадулину доложить о ходе и итогах проверки, а также о мерах по защите прав жильцов. Исполнение поручения контролируется в центральном аппарате СК.

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