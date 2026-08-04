Подрядчик построит мусорный комплекс за 82 млн рублей под Новосибирском

Завершить все работы планируется к 30 июля 2027 года. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Искитимском районе Новосибирской области планируют построить межрайонный комплекс-полигон с мусоросортировочной линией. Информация размещена на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 82,1 миллиона рублей. Мощность нового объекта по обработке твердых коммунальных отходов составит 120 тысяч тонн в год, из них 12 тысяч тонн — крупногабаритный мусор. Также на комплексе предусмотрен участок биокомпостирования мощностью не менее 42 тысяч тонн в год.

Заявки на участие в тендере принимаются до 20 августа 2026 года. Завершить все работы, включая прохождение экспертиз, планируется к 30 июля 2027 года.

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