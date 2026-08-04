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НовостиОбщество4 августа 2026 15:13

Новосибирский суд выдворил иностранца из РФ за нарушение закона

Нарушителю закрыли въезд в Россию на ближайшие пять лет
Анастасия ТОЛСТОНОГОВА
Поводом для проверки стало обращение местной жительницы.

Поводом для проверки стало обращение местной жительницы.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Иностранного гражданина, нарушившего миграционное законодательство, выдворили за пределы России по решению суда. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Поводом для проверки стало обращение местной жительницы, которая пожаловалась на угрозы со стороны иностранца. Сотрудники Управления по вопросам миграции зарегистрировали заявление и начали разбирательство.

В ходе проверки мужчину признали виновным по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ. Ему назначили штраф в две тысячи рублей и принудительное выдворение за пределы страны. Кроме того, нарушителю закрыли въезд в Россию на ближайшие пять лет.

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