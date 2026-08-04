Полиция задержала браконьера с сетью на Новосибирском водохранилище

Инспекторы заметили браконьера во время патрулирования акватории. Фото: Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу

Сотрудники транспортной полиции задержали мужчину, который незаконно вылавливал рыбу сетями на Новосибирском водохранилище. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Инспекторы заметили браконьера во время патрулирования акватории. Им оказался 34-летний местный житель. Он использовал запрещенное орудие лова — ставную сеть — и добыл 18 экземпляров рыбы разных видов, среди которых лещ, судак и окунь.

Своими действиями мужчина нанес ущерб водным биоресурсам на сумму более 67 тысяч рублей. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 256 УК РФ («Незаконная добыча водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба»). Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому, — до двух лет лишения свободы.

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