Мэрия Новосибирска ищет разработчика комплексной схемы снегоудаления

Власти Новосибирска объявили конкурс на разработку комплексной схемы снегоудаления, которая должна систематизировать зимнюю уборку дорог. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале.
Готовый документ необходимо представить к середине октября. Схема затронет более 2700 участков дорожной сети во всех районах города — от центральных магистралей до спальных микрорайонов.
Подрядчику предстоит разработать документацию по государственным стандартам, рассчитать потребность в технике, материалах и рабочих руках. Для каждой территории определят график очистки, приоритеты при вывозе снега и очередность уборки. Отдельно проанализируют оптимальные маршруты для машин, площадки для временного хранения снега и мощность снегоплавильных станций.
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