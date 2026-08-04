Мэрия Новосибирска ищет разработчика комплексной схемы снегоудаления

Готовый документ необходимо представить к середине октября. Фото: телеграм-канал максима Кудрявцева

Власти Новосибирска объявили конкурс на разработку комплексной схемы снегоудаления, которая должна систематизировать зимнюю уборку дорог. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале.

Готовый документ необходимо представить к середине октября. Схема затронет более 2700 участков дорожной сети во всех районах города — от центральных магистралей до спальных микрорайонов.

Подрядчику предстоит разработать документацию по государственным стандартам, рассчитать потребность в технике, материалах и рабочих руках. Для каждой территории определят график очистки, приоритеты при вывозе снега и очередность уборки. Отдельно проанализируют оптимальные маршруты для машин, площадки для временного хранения снега и мощность снегоплавильных станций.

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