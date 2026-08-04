Бастрыкин поручил доложить о медобеспечении девочки в Новосибирске

Необходимую смесь выдают не в полном объеме. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту ненадлежащего медицинского обеспечения девятилетней девочки в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

В интернете появилась информация, что ребенок нуждается в паллиативной помощи и регулярном приеме специализированного лечебного питания. Однако с декабря прошлого года необходимую смесь выдают не в полном объеме, а обращения в различные инстанции не помогли решить проблему.

Следственное управление СК России по Новосибирской области уже организовало процессуальную проверку. Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления Антону Бадулину доложить о промежуточных итогах и принятом решении, а также о работе по защите прав ребенка на качественную медицинскую помощь. Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате СК.

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