Ученые прогнозируют учащение волн жары и засух в Новосибирске

Ливни после засухи несут дополнительную угрозу. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Июнь 2026 года стал самым жарким на юге Западной Сибири за всю историю наблюдений, побив рекорд 2012 года в Новосибирске и Барнауле. Об этом сообщает издание «Наука в Сибири» со ссылкой на старшего научного сотрудника Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН Наталью Чередько.

Причиной аномалии стал устойчивый антициклон, который сформировался в первой декаде июня и принес сухой воздух из Центральной Азии. В Новосибирске за месяц выпало всего 20% нормы осадков, в Томске — около половины. Временами приходили циклоны с ливнями, как 16 июня в Республике Алтай, где за три часа выпало 30 миллиметров осадков.

Ученые прогнозируют, что волны жары и засухи будут учащаться, а контрасты погоды — усиливаться. Ливни после засухи несут дополнительную угрозу: пересохшая почва не впитывает воду, ливневки не справляются. Также растет риск пожаров, страдает сельское хозяйство, а теплые ночи привели к росту вызовов скорой помощи.

Для точных прогнозов не хватает метеоданных. Властям советуют сохранять зеленые зоны, модернизировать ливневки и устанавливать кондиционеры в общественных местах. Врачи рекомендуют пить больше воды, носить светлую одежду и избегать солнца в дневные часы.

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