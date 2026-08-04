Новосибирское УФАС признало незаконной рекламу о списании долгов

Поводом для проверки стало заявление от банка. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирское управление Федеральной антимонопольной службы признало ненадлежащей рекламу услуг по списанию долгов, в которой гарантировался стопроцентный результат. Об этом сообщили в пресс-службе УФАС по Новосибирской области.

Поводом для проверки стало заявление от банка. В рекламном макете утверждалось, что долги спишут с гарантией 100%, однако такие обещания не соответствуют действительности. Законом предусмотрены случаи, когда обязательства не могут быть аннулированы. Кроме того, в рекламе отсутствовало обязательное предупреждение о негативных последствиях банкротства: ограничениях на получение кредитов и запрете на повторную процедуру в течение пяти лет.

В УФАС также подчеркнули, что освобождение от долгов зависит исключительно от решения суда и может не наступить, если будут выявлены недобросовестные действия должника. Компания, разместившая рекламу, не стала оспаривать нарушение, признала вину и демонтировала спорный баннер.

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