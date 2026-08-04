Вылет рейса из Новосибирска в Тюмень перенесли на ночь 5 августа

Также задерживается прилет двух рейсов. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В новосибирском аэропорту Толмачево задерживаются несколько рейсов 4 августа. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Самолет авиакомпании S7, следующий из Худжанда в Новосибирск, прибудет с опозданием на 15 минут — в 20:50 вместо 20:35. Рейс из Стамбула задержится на 10 минут, его посадка ожидается в 23:45 вместо 23:35.

Наибольшая задержка зафиксирована у рейса 4G 494, который должен был вылететь из Новосибирска в Тюмень в 16:10. По данным табло, его отправление перенесли на 00:20 5 августа.

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