Мэрия Новосибирска выделила 126 млн рублей на ремонт школьных маршрутов

На девяти из 13 участков ремонт тротуаров завершен. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске в этом году выделили 126 миллионов рублей на обеспечение безопасности маршрутов, по которым дети ходят в школы и детские сады. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

На эти средства ремонтируют тротуары, обновляют разметку, устанавливают знаки и светофоры. Мэр Максим Кудрявцев поручил проверить все подходы к образовательным и спортивным учреждениям и подключить к работе ГИБДД. Осмотр начали в конце мая, в июне составили список замечаний, 80 процентов из которых уже устранили.

На девяти из 13 участков ремонт тротуаров завершен. Вблизи 174 школ обновили разметку переходов, у 44 установили искусственные неровности, у 77 нанесли стоп-линии, а также установили 287 дорожных знаков.

До конца ноября смонтируют восемь светофоров, пять из которых уже готовят к приемке. На 43 участках ремонтируют линии освещения — выполнено 67 процентов плана. Все работы планируют завершить к 23 августа, чтобы за неделю до начала учебного года объекты были готовы и приняты комиссиями.

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