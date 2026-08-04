МВД советует новосибирцам не публиковать данные о семье в соцсетях

В МВД рекомендуют с осторожностью относиться к заявкам в друзья. Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

В МВД России подготовили памятку о том, как обезопасить себя в соцсетях, и предупредили о рисках излишней открытости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства.

Правоохранители советуют не выкладывать в открытый доступ информацию о месте жительства, работы или учебы, а также данные о родственниках. Лучше настроить профиль так, чтобы его могли видеть только друзья, и не отвечать на личные вопросы от посторонних. Не стоит обсуждать свои взгляды в публичных чатах и группах — такие сведения могут использовать вербовщики.

Также в МВД рекомендуют с осторожностью относиться к заявкам в друзья от незнакомцев и проверять, кому принадлежит аккаунт. Сообщения с подозрительных номеров и страниц лучше сразу отправлять в черный список и ни в коем случае не реагировать на них.

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