В Новосибирской области ищут пропавшего 37-летнего мужчину

Мужчина нуждается в медицинской помощи. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Новосибирской области

В Мошковском районе Новосибирской области разыскивают 37-летнего мужчину, который ушел из дома 2 августа и до сих пор не вернулся. Об этом сообщили в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области.

Речь идет о Владиславе Моспанове 1989 года рождения. Он проживает в микрорайоне Светлый поселка Октябрьский. В последний раз его видели в черном спортивном костюме с длинными рукавами и черных сланцах.

Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы и серые глаза. Мужчина нуждается в медицинской помощи, поэтому его скорейшее обнаружение особенно важно.

Волонтеры просят всех, кто что-либо знает о местонахождении Владислава Моспанова, сообщить по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или на номер 112. Также отряд призывает добровольцев присоединиться к поискам.

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