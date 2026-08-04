МЧС объявило штормовое предупреждение в Новосибирской области

5 августа местами сохранится жара до 30 градусов. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области объявлено штормовое предупреждение в связи с аномальной жарой и приближающимися грозами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По данным синоптиков, 5 августа местами сохранится жара до 30 градусов и выше. А уже 5 и 6 августа ожидаются дожди с грозами, местами сильные и очень сильные ливни, крупный град, а также усиление ветра до 17-22 метров в секунду, при грозах возможны шквалы до 25 метров в секунду и более.

В ведомстве предупредили о высоких рисках возникновения природных и техногенных пожаров, особенно в сельской местности, частном секторе и садоводческих товариществах. Также сохраняется вероятность аварий на электросетях и несчастных случаев на воде из-за нарушения правил безопасности, в том числе при использовании маломерных судов и оставлении детей без присмотра у водоемов.

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