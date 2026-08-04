Новосибирск стал лидером по числу побед на Кубке достижений по киберспорту

Всероссийский киберспортивный турнир Кубок достижений завершился победой новосибирских команд, которые завоевали больше всего призовых мест среди всех регионов. Об этом сообщили в пресс-службе Лиги компьютерного спорта «Квазар».
Соревнования в дисциплинах CS 2 и Dota 2 прошли в июле. Участие приняли 82 команды из девяти городов России. Победителями и призерами стали пять новосибирских учебных заведений.
Лицей №113 взял золото в открытом дивизионе по CS 2, в высшем дивизионе чемпионом стал НГТУ. В Dota 2 серебро открытого дивизиона завоевали ученики Второй новосибирской гимназии, бронзу высшего — студенты НГАСУ. Капитан лицеистов Руслан Холов собрал команду из одноклассников, а капитан НГТУ Глеб Кравец отметил, что победы приходят за счет опыта и сыгранности.
В новом сезоне пройдут еще девять тематических кубков с призовым фондом более двух миллионов рублей. Участников ждут викторины, изучение истории регионов, сдача ГТО и помощь волонтерам.
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