Новосибирск стал лидером по числу побед на Кубке достижений по киберспорту

Участие приняли 82 команды. Фото: Лига компьютерного спорта «Квазар»

Всероссийский киберспортивный турнир Кубок достижений завершился победой новосибирских команд, которые завоевали больше всего призовых мест среди всех регионов. Об этом сообщили в пресс-службе Лиги компьютерного спорта «Квазар».

Соревнования в дисциплинах CS 2 и Dota 2 прошли в июле. Участие приняли 82 команды из девяти городов России. Победителями и призерами стали пять новосибирских учебных заведений.

Лицей №113 взял золото в открытом дивизионе по CS 2, в высшем дивизионе чемпионом стал НГТУ. В Dota 2 серебро открытого дивизиона завоевали ученики Второй новосибирской гимназии, бронзу высшего — студенты НГАСУ. Капитан лицеистов Руслан Холов собрал команду из одноклассников, а капитан НГТУ Глеб Кравец отметил, что победы приходят за счет опыта и сыгранности.

В новом сезоне пройдут еще девять тематических кубков с призовым фондом более двух миллионов рублей. Участников ждут викторины, изучение истории регионов, сдача ГТО и помощь волонтерам.

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