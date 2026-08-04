Новый курс в школах Новосибирска поможет ученикам выбрать профессию

Из-за развития ИИ многие рутинные профессии исчезнут. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 сентября 2026 года в школах станет обязательным курс «Россия – мои горизонты» с региональным компонентом. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирского государственного педагогического университета.

Директор Института истории, гуманитарного и социального образования НГПУ Ольга Хлытина пояснила, что региональная часть познакомит учеников с экономикой и перспективными профессиями в их области. Школьники узнают о градообразующих предприятиях и карьерных треках, которые доступны в Новосибирской области. Это поможет им осознанно выбрать специальность и понять, где получить образование.

Хлытина отметила, что из-за развития ИИ многие рутинные профессии исчезнут, поэтому важно найти дело по душе. Курс нацелен на то, чтобы школьник видел перспективы роста и мог внести вклад в развитие малой родины. Темы занятий привязаны к местным особенностям: блок «Россия индустриальная» расскажет о крупных заводах, «Новые технологии» — о строящемся СКИФе.

Курс действует для учеников 6–11-х классов с 2023 года. К практическим занятиям привлекли более 14 тысяч работодателей, которые проводят экскурсии и профессиональные пробы. Программа входит в модель «Билет в будущее».

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