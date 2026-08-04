Новосибирец получил 6 лет колонии за разбой и похищение человека

Его взяли под стражу прямо в зале заседаний. Фото: прокуратура Новосибирской области

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор сотруднику частного охранного предприятия. Мужчину признали виновным в похищении человека и разбое. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Как установили в суде, в ноябре прошлого года он вместе с сообщником напал на 30-летнего посетителя возле развлекательного центра на Красном проспекте. Злоумышленники избили потерпевшего, применили газовый баллончик, надели на него наручники и силой затолкали в машину. Затем они вывезли мужчину в Заельцовский район, где продолжали наносить удары и отобрали у него деньги и личные вещи.

Второй участник нападения сейчас ждет отдельного суда. На процессе государственный обвинитель — заместитель прокурора Центрального района Александр Сапрыкин — потребовал для подсудимого строгого наказания. Суд согласился с позицией прокуратуры и приговорил охранника к шести годам колонии строгого режима. После оглашения приговора его взяли под стражу прямо в зале заседаний.

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