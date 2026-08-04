Спецштаб проверил около 10 км центральных улиц в Новосибирске

Во время рейдов делали фотоснимки. Фото: телеграм-канал Максим Кудрявцева

С 14 июля в Новосибирске начал работу штаб по благоустройству, который ежедневно проверяет состояние центральных улиц и общественных пространств. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале.

Специалисты уже прошли около десяти километров. В их маршрут вошли Красный проспект, Вокзальная магистраль, улицы Советская, Серебренниковская, Романова, Мичурина, Державина, а также Первомайский и Театральный скверы. Во время рейдов делали фотоснимки, чтобы видеть не только сами нарушения, но и то, как быстро их устраняют. Благодаря этому многие локальные проблемы удалось решить в течение недели: убрали мусор, покрасили ограждения, отремонтировали тротуары и привели в порядок газоны.

Однако выявились и более сложные вопросы. Среди них — запутанное состояние кабельного хозяйства и бесхозные провода, а также разобщенность действий разных ведомств при озеленении из-за отсутствия общих правил. Особенно показательным стал случай с обрушением фасада, который показал, что управляющие компании нужно жестче заставлять делать ремонт — от предупреждений до судебных исков.

Мэр поручил наладить более четкую систему фиксации нарушений, чтобы уйти от субъективных оценок и неточных фотографий. Теперь задача штаба — разработать единые стандарты, правовые протоколы и перенести всю работу на цифровую платформу.

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