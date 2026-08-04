Минприроды Новосибирской области: «Ученые вывели сосны с улучшенными генами»

Ученые прививают черенки, взятые с предэлитных деревьев. Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области

В Новосибирской области продолжают развивать лесосеменную базу хвойных пород, которая считается одной из лучших за Уралом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства природных ресурсов и экологии.

Регион уже много лет удерживает лидерство в Сибири по объему и качеству селекционно-семеноводческих объектов. Программа по улучшению наследственных свойств сосны, кедра, ели и пихты действует здесь с начала семидесятых годов. Специалисты ставят цель обеспечить лесовосстановительные работы семенами с повышенной продуктивностью и устойчивостью. Для этого совместно с Институтом леса имени Сукачева разработали первую в России дорожную карту на двадцать лет.

Сейчас главный проект — создание первой в Сибири плантации сосны обыкновенной с улучшенными генами. В этом году работы уже идут на пяти гектарах из десяти запланированных. Ученые прививают черенки, взятые с предэлитных деревьев, которые отобрали по семенной и пыльцевой продуктивности.

Весь процесс нужно уложить в три-четыре дня из-за особенностей вегетации. Параллельно в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» запланированы уходы за лесосеменными объектами на площади 410 гектаров, из которых 112 уже обработали по графику.

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