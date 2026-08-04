В Новосибирской области увеличилось число бюджетных мест в колледжах

Подавляющая часть абитуриентов претендуют на бюджетные места. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В новосибирском пресс-центре «Интерфакса» заместитель министра образования региона Светлана Малина подвела промежуточные итоги приемной кампании в учреждения среднего профессионального образования. По словам Малиной, число желающих учиться в колледжах и техникумах заметно выросло.

К 4 августа приемные комиссии обработали почти 78 тысяч заявлений — это на 8 тысяч больше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом подавляющая часть абитуриентов, а именно 64 тысячи человек, претендуют на бюджетные места. Всего в областных колледжах на предстоящий учебный год подготовили почти 14 тысяч бюджетных мест, что на 362 превышает прошлогодние показатели. Региональные власти намерены и дальше увеличивать их количество, в планах на следующий год — еще плюс 200 мест.

Наибольшее количество бюджетных позиций сосредоточено в инженерных и сельскохозяйственных направлениях, а также в сферах образования и информационных технологий. Самый высокий спрос у поступающих зафиксирован на медицинские специальности и авторемонт. Жесточайшая конкуренция сложилась на робототехническом направлении и на подготовке операторов почтовой связи, где на одно место претендуют до 17 и 15 человек соответственно. Кроме того, специалисты отмечают устойчивый рост числа абитуриентов, поступающих по целевому набору.

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