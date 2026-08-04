Оценки за поведение появятся в 10 школах Новосибирска

Сейчас специалисты прорабатывают механизм выставления оценок. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С нового учебного года в 10 школах Новосибирска начнут ставить отметки за поведение в рамках федерального эксперимента. По окончании эксперимента подобную практику планируют распространить на все российские школы.

Замначальника ведомства Елена Кащенко рассказала на пресс-конференции в ТАСС, что пилотный проект запустят одновременно в 10 образовательных учреждениях каждого региона страны. Некоторые школы, которые не вошли в список пилотных, тоже выразили желание попробовать новую систему.

Сейчас специалисты прорабатывают механизм выставления оценок. На рассмотрении находятся три шкалы: двухбалльная, трехбалльная и пятибалльная.

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