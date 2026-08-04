Новосибирский Роспотребнадзор изъял 82 кг хлебобулочных изделий из продажи

Основную часть проб проверили на санитарно-химические показатели. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В первом полугодии 2026 года специалисты регионального управления Роспотребнадзора проверили качество хлеба и кондитерских изделий в торговых точках Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего исследовали 602 образца продукции. Основную часть проб проверили на санитарно-химические показатели — таких оказалось 450. Еще 97 образцов изучили на микробиологию, 45 проб оценили по физико-химическим и органолептическим свойствам, а 10 — на содержание генно-модифицированных организмов. Ни одна из проб не нарушила установленные нормативы.

Тем не менее в ходе контрольных мероприятий инспекторы изъяли из продажи шесть партий товара общим весом 82 килограмма. Причиной стали отсутствие маркировки на упаковке и истекший срок годности.

В Роспотребнадзоре напомнили покупателям несколько простых правил. Хлеб и выпечку стоит приобретать только в стационарных магазинах, где соблюдаются условия хранения. Лучше выбирать продукцию известных производителей с хорошей репутацией. Перед покупкой нужно внимательно прочитать этикетку: состав не должен содержать слишком много добавок и консервантов. Не берите товар с поврежденной упаковкой или в грязной таре. Также важно убедиться, что температура хранения соответствует указанной на упаковке, — если условия нарушены, от покупки лучше отказаться.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX