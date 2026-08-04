33 тысячи многодетных новосибирских семей получат компенсации за ЖКХ

Проект уже пользуется большим спросом. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

С 2025 года в Новосибирской области начала действовать новая программа поддержки родителей с детьми. Всего выплаты смогут получить 33 тысячи многодетных семей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Региональный проект «Многодетная семья» пришел на смену нацпроекту «Демография» и вошел в структуру нового федерального проекта «Семья». Власти сделали акцент на адресной помощи, чтобы улучшить бытовые условия для родителей и детей. Одна из самых востребованных мер — компенсация расходов на оплату жилья, коммунальных услуг, а также покупку топлива и газа для частных домов. Все траты покрываются из областного бюджета.

Министр труда и социального развития региона Елена Бахарева отметила, что проект уже пользуется большим спросом.

— Забота о семье — безусловный приоритет государственной политики. В 2026 году только по одной из ключевых мер поддержки мы планируем охватить 36 693 семьи, в которых воспитывается 122 555 детей. Мы видим главную задачу не просто в выделении средств, а в создании устойчивой среды, где рождение каждого следующего ребенка укрепляет благополучие родителей, — подчеркнула Елена Бахарева.

Размер выплаты зависит от количества детей. Для семей с тремя-четырьмя детьми компенсация составляет 30% от суммы в квитанции за ЖКУ, но не больше 30% от регионального норматива на одного человека. Для семей с пятью и более детьми — 50% от оплаты, также с ограничением в 50% от норматива.

Приемные семьи с одним-двумя детьми получают 30% от платы за коммуналку. Если общее число детей (родных и приемных) достигает трех и более, размер поддержки вырастает до 50%.

Чтобы получить льготу, нужно подтвердить статус — предъявить удостоверение многодетной семьи или документ о статусе приемной семьи. Подать заявление можно через МФЦ, «Госуслуги» или центры соцподдержки. Срок рассмотрения заявок — до 10 рабочих дней.

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