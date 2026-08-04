В Кузбассе суд отправил под стражу двоих мужчин за убийство прохожего

Пострадавший скончался в больнице, несмотря на помощь врачей. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе завершено расследование уголовного дела в отношении двоих местных жителей, обвиняемых в убийстве прохожего. Трагедия произошла в июле 2025 года в Мысках на улице Осенней. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на прокуратуру Кемеровской области и региональное СУ СК России.

По версии следствия, напав на прохожего, один из мужчин ударил его кулаком по лицу, а затем ножом в грудь со спины. Второй нанес удар клинком в грудь спереди. Пострадавший скончался в больнице, несмотря на помощь врачей.

Обвиняемые свою вину не признали. Следователи допросили более 25 свидетелей и провели 10 экспертиз. Мужчин задержали при поддержке региональных МВД и Росгвардии, суд отправил их под стражу. Уголовное дело направлено в Кемеровский областной суд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX