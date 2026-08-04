Две женщины из Барнаула получили штрафы после драки из-за газона

Словесная перепалка между двумя женщинами переросла в драку. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле две местные жительницы подрались после того, как мужчина одной из них случайно наступил на соседский газон. Об этом сообщает amic.ru со ссылкой на управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Инцидент произошел на дороге, когда перед автомобилем внезапно выбежала собака. Водитель остановился, вышел из машины и сделал несколько шагов по расположенному рядом газону, чтобы убедиться, что животное не пострадало.

Это возмутило хозяйку участка, которая пришла к соседям разбираться. Словесная перепалка переросла в драку с супругой водителя. В итоге на женщин составили протоколы по статье 6.1.1 КоАП РФ «Побои». Суд признал обеих виновными и оштрафовал каждую на пять тысяч рублей.

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