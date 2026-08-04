Новосибирский Театр шутов появился случайно и стал единственным за Уралом

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Уникальный коллектив Театра шутов в Новосибирске образовался четыре года назад совершенно случайно. Руководитель Театра Александра Мухина в эфире подкаста ОТС-Горсайт рассказала, как она оказалась у истоков единственного за Уралом коллектива и объяснила, чем средневековый шут отличается от клоуна.
По словам Мухиной, театр родился из обычного разговора. Ее друг Вадим Шмелев давно мечтал о театральном проекте в среде исторической реконструкции, но у него не было команды. Когда к делу подключились Александра и ее подруга Дина, оказалось, что они уже умеют жонглировать и владеют акробатикой.
– Изначально речь шла не о длительном проекте, а о том, чтобы на одной военно-исторической игре были шуты у французского короля, – вспоминает Александра.
Сейчас в репертуаре театра около десяти постановок – от скандинавских саг до «Золушки» и «Красавицы и Чудовища». Артисты осваивают жонглирование, ходули, акробатику и балансы. Костюмы шьют сами, ориентируясь на средневековые образцы.
По словам Мухиной, главное отличие шута от клоуна – в активности.
– Наша задача – восхитить мастерством, привлечь к себе внимание. Если клоун выходит на сцену и просто стоит, мы себе такого позволить не можем. Мы должны врываться громко, ярко, быстро, чтобы глаз просто на рефлексе дернулся, – объяснила руководитель.
Театр регулярно выступает на фестивалях исторической реконструкции, включая «Княжий двор» и «Сибирский плацдарм».
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