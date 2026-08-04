Бизнесмены из Новосибирска пойдут под суд за хищение 500 млн рублей у дольщиков

Деньги должны были пойти на строительство многоэтажного жилого дома на улице Серафимовича, 21. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Два бизнесмена из Новосибирска, учредитель и директор строительной компании, предстанут перед судом за хищение денежных средств у обманутых дольщиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Новосибирской области.

По версии следствия, с апреля 2015 по июль 2025 года обвиняемые привлекли не менее 500 миллионов рублей на строительство многоэтажного жилого дома на улице Серафимовича, 21. Деньги взяли у более чем 200 дольщиков, однако обязательства они так и не выполнили.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу. Руководителям компании грозит лишение свободы вплоть до десяти лет.

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