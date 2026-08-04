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НовостиПроисшествия4 августа 2026 6:53

Бизнесмены из Новосибирска пойдут под суд за хищение 500 млн рублей у дольщиков

Им удалось обмануть более 200 человек
Валерия МОРГУНЕНКО
Деньги должны были пойти на строительство многоэтажного жилого дома на улице Серафимовича, 21.

Деньги должны были пойти на строительство многоэтажного жилого дома на улице Серафимовича, 21.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Два бизнесмена из Новосибирска, учредитель и директор строительной компании, предстанут перед судом за хищение денежных средств у обманутых дольщиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Новосибирской области.

По версии следствия, с апреля 2015 по июль 2025 года обвиняемые привлекли не менее 500 миллионов рублей на строительство многоэтажного жилого дома на улице Серафимовича, 21. Деньги взяли у более чем 200 дольщиков, однако обязательства они так и не выполнили.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу. Руководителям компании грозит лишение свободы вплоть до десяти лет.

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