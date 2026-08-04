Бизнесмены из Новосибирска пойдут под суд за хищение 500 млн рублей у дольщиков

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Два бизнесмена из Новосибирска, учредитель и директор строительной компании, предстанут перед судом за хищение денежных средств у обманутых дольщиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Новосибирской области.
По версии следствия, с апреля 2015 по июль 2025 года обвиняемые привлекли не менее 500 миллионов рублей на строительство многоэтажного жилого дома на улице Серафимовича, 21. Деньги взяли у более чем 200 дольщиков, однако обязательства они так и не выполнили.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу. Руководителям компании грозит лишение свободы вплоть до десяти лет.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru