В Новосибирске УФСБ выявило лабораторию наркотиков с партией на 10 млн рублей

Сибиряку грозит от 15 лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы. Фото: пресс-служба УФСБ России по Новосибирской области.

В Новосибирской области задержан 42-летний безработный жителя города, организовавший крупное производство синтетических наркотиков в загородном доме. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Новосибирской области.

В ходе обыска из незаконного оборота изъяли свыше 10 кг синтетических наркотиков, оборудование для производства и более 1,5 тонны химических реактивов. Стоимость партии на черном рынке оценивается в 10 миллионов рублей.

Задержанный признался, что производил наркотики в течение года и сбывал их оптом через интернет с помощью тайниковых на территории Сибирского федерального округа.

Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере», предусматривающей наказание от 15 лет до пожизненного лишения свободы. Подозреваемый сотрудничает со следствием, суд заключил его под стражу.

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