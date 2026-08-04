В Новосибирске прокуратура защитила права семьи погибшего участника СВО

По решению суда брак из корыстных побуждений признали недействительным. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Октябрьского района Новосибирска восстановила права члена семьи погибшего участника СВО, аннулировав фиктивный брак бойца, заключенный женщиной ради выплат. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

В ходе проверки установлено, что иностранная гражданка заключила брак с мужчиной, подписавшим контракт, без намерений строить семью. Ее целью было получение социальных выплат и иных льгот, положенных членам семьи бойца СВО.

Прокуратура обратилась в суд с иском о признании брака недействительным. Первомайский районный суд удовлетворил требования в полном объеме. Социальные выплаты иностранке приостановлены, права членов семьи участника СВО восстановлены.

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