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НовостиПроисшествия4 августа 2026 5:39

Жители Новосибирска обнаружили тело женщины под окнами дома

Трагедия произошла 4 августа на улице Плахотного
Валерия МОРГУНЕНКО
На месте происшествия работают сотрудники полиции.

На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Рано утром 4 августа жители дома № 78/1 на улице Плахотного в Новосибирске обнаружили под окнами тело женщины. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Предположительно, она упала с верхнего этажа дома. В пресс-службе ведомства рассказали, что сообщение о ЧП уже поступило.

– Сообщение поступало, проводится проверка, – добавили в МВД России по Новосибирской области.

Сотрудники полиции работают на месте происшествия, чтобы установить все обстоятельства трагедии. По факту произошедшего правоохранительными органами проводится проверка.

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