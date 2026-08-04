Жители Новосибирска обнаружили тело женщины под окнами дома

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Рано утром 4 августа жители дома № 78/1 на улице Плахотного в Новосибирске обнаружили под окнами тело женщины. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Предположительно, она упала с верхнего этажа дома. В пресс-службе ведомства рассказали, что сообщение о ЧП уже поступило.

– Сообщение поступало, проводится проверка, – добавили в МВД России по Новосибирской области.

Сотрудники полиции работают на месте происшествия, чтобы установить все обстоятельства трагедии. По факту произошедшего правоохранительными органами проводится проверка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX