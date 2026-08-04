Сигнал пожарного извещателя спас детей при пожаре в Новосибирской области

Дым с веранды проник внутрь дома, где сработал датчик. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Днем 3 августа в деревне Ургун Новосибирской области произошло возгорание в доме многодетной семьи. Сработавший пожарный извещатель спас двух детей, находившихся в это время дома. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Новосибирской области.

Пожар начался на веранде двухквартирного дома. Дым проник внутрь, и датчик передал информацию в пожарную охрану. Услышав громкий сигнал, двое детей 7 и 9 лет не растерялись и самостоятельно эвакуировались через окно. Они не пострадали. Родителей и еще одного ребенка дома не было.

Огнеборцы прибыли за две минуты и ликвидировали пожар. Обе квартиры не пострадали, дом пригоден для проживания. Спасатели напомнили о важности установки пожарных извещателей, особенно с GSM-модулями.

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