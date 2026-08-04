В Новосибирской области Россельхознадзор проверил свыше 21 тысячи тонн арбузов

Арбузы в Новосибирскую область привезли из Ирана, Казахстана, Китая, Таиланда и Узбекистана. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В День арбуза, который отмечается 3 августа, специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора проверили 21,8 тысячи тонн арбузов, сообщает пресс-служба управления.

Россельхознадзор подвел итоги фитосанитарного контроля бахчевых. Арбузы в Новосибирскую область привезли из Ирана, Казахстана, Китая, Таиланда и Узбекистана.

Все партии прошли проверку на плодоовощных рынках, складах временного хранения и на фитосанитарном посту «Карасук» на границе с Казахстаном. Арбузы перевозили в соответствии с карантинными требованиями, каждую партию сопровождали фитосанитарные сертификаты. Вся продукция допущена к свободной продаже.

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