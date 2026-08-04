25 тысяч пассажиров воспользовались биометрией в новосибирском метро в июле

Биометрические терминалы установлены на всех станциях метро. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В июле 2026 года более 25 тысяч пассажиров оплатили проезд в метро Новосибирска с помощью биометрии. Это рекордный месячный показатель с ноября прошлого года, когда система только начала работу, сообщает пресс-служба минтранса Новосибирской области.

Интерес к цифровым сервисам растет: в июне зафиксировали 23 тысячи транзакций, в мае – 18,5 тысяч, хотя в первый месяц после запуска оборот был в пять раз ниже. Общее число пользователей с момента внедрения биометрии превысило 142 тысячи человек.

Биометрические терминалы установлены на всех станциях метро. Система позволяет проходить турникет за секунды. Технология обеспечивает высокий уровень защиты: алгоритмы отличают живого человека от фотографии.

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