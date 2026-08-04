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НовостиОбщество4 августа 2026 4:03

«Россети Новосибирск» усилили борьбу с незаконными подвесами на ЛЭП

Энергетики выявили на 45% больше нарушений за семь месяцев 2026 года
Валерия МОРГУНЕНКО
Каждый несогласованный подвес создает риск аварий.

Каждый несогласованный подвес создает риск аварий.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты «Россети Новосибирск» усилили борьбу с нелегальными подключениями к линиям электропередач в регионе. Количество выявленных незаконных подвесов волоконно-оптических линий связи выросло на 45%, сообщает пресс-служба компании.

За семь месяцев 2026 года обследовали почти 19 тысяч километров линий электропередачи, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Каждый несогласованный подвес создает риск аварий для потребителей и социально значимых объектов. Оборудование, установленное без разрешения, мешает работе бригад и может привести к повреждению ЛЭП при сильном ветре и непогоде.

Энергетики также продолжают демонтировать оборудование провайдеров, которые не привели подвесы в соответствие с техническими требованиями и уклоняются от оформления документов. С начала года легализовано более 17 тысяч подвесов на опорах.

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