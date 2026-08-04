В Новосибирской области стартовал второй этап нанесения дорожной разметки

В Новосибирской области с 1 августа начался второй этап обновления горизонтальной дорожной разметки. Работы продлятся до октября 2026 года и охватят почти 3,4 тысячи километров региональных дорог, сообщает пресс-служба ТУАД Новосибирской области.
С апреля по июнь специалисты обновили разметку износостойкой краской. Теперь предстоит более масштабный объем работ. Подрядчики будут использовать как краску, так и современные полимерные материалы.
Особое внимание уделят участкам с интенсивным движением, высокой аварийностью, подъездам к крупным населенным пунктам и перекресткам. Здесь вместо краски дорожники нанесут термопластик – он долговечнее, устойчив к истиранию и лучше виден в любую погоду.
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