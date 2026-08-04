Бюджет Новосибирска пополнился на 88,7 млн рублей за счет туристического налога

С начала 2026 года в бюджет Новосибирска поступило 88,7 миллиона рублей туристического налога. Только за второй квартал представители турбизнеса перечислили 32,4 миллиона рублей. Об этом рассказал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своем канале в МАКС.
Туристическое направление в городе развивается, привлекая гостей из других регионов и зарубежных стран. Полученные средства направят на развитие инфраструктуры: обновление пешеходных маршрутов, благоустройство парков и общественных пространств, ремонт фасадов и снижение визуального шума. Для этих целей создан штаб по контролю за благоустройством и архитектурным обликом Новосибирска.
Параллельно развивается событийный туризм. Этим летом мероприятия Дня города посетили более 100 тысяч человек. Большой интерес также вызвали крупные региональные фестивали.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru