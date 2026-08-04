Дирекция парков предупредила новосибирцев об опасности из-за непогоды

Горожан просят воздержаться от посещения парков до улучшения погодных условий. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске с 4 по 6 августа ожидаются дожди, грозы, ливни и град, возможен сильный ветер. Новосибирцев предупреждают об опасности прогулок в парках города из-за непогоды, сообщает пресс-служба Дирекции городских парков Новосибирска.

Горожан просят воздержаться от посещения парков до улучшения погодных условий. Если вы уже находитесь на территории, следует избегать больших деревьев и быть готовыми покинуть открытое пространство.

В Дирекции парков призвали не пренебрегать правилами безопасности. Родителям напоминают о необходимости следить за детьми.

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