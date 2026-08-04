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НовостиОбщество4 августа 2026 2:04

Дирекция парков предупредила новосибирцев об опасности из-за непогоды

Посещать общественные пространства не рекомендуют до стабилизации погоды
Валерия МОРГУНЕНКО
Горожан просят воздержаться от посещения парков до улучшения погодных условий.

Горожан просят воздержаться от посещения парков до улучшения погодных условий.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске с 4 по 6 августа ожидаются дожди, грозы, ливни и град, возможен сильный ветер. Новосибирцев предупреждают об опасности прогулок в парках города из-за непогоды, сообщает пресс-служба Дирекции городских парков Новосибирска.

Горожан просят воздержаться от посещения парков до улучшения погодных условий. Если вы уже находитесь на территории, следует избегать больших деревьев и быть готовыми покинуть открытое пространство.

В Дирекции парков призвали не пренебрегать правилами безопасности. Родителям напоминают о необходимости следить за детьми.

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