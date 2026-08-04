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НовостиПроисшествия4 августа 2026 1:34

В Новосибирске на улице Дачной загорелись две припаркованные машины

Пожарные ликвидировали возгорание за 6 минут
Валерия МОРГУНЕНКО
ЧП в Заельцовском районе произошло в ночь на 4 августа.

ЧП в Заельцовском районе произошло в ночь на 4 августа.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске на улице Дачная произошло возгорание двух припаркованных автомобилей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

ЧП в Заельцовском районе произошло в ночь на 4 августа. Сообщается, что огонь охватил машины на общей площади 12 квадратных метров. В тушении приняли участие 12 спасателей на трех единицах техники. Пожарным удалось справиться с огнем за шесть минут. Пострадавших нет.

Сейчас специалистам предстоит установить причины внезапного возгорания автомобилей.

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