В Новосибирске на улице Дачной загорелись две припаркованные машины

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске на улице Дачная произошло возгорание двух припаркованных автомобилей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
ЧП в Заельцовском районе произошло в ночь на 4 августа. Сообщается, что огонь охватил машины на общей площади 12 квадратных метров. В тушении приняли участие 12 спасателей на трех единицах техники. Пожарным удалось справиться с огнем за шесть минут. Пострадавших нет.
Сейчас специалистам предстоит установить причины внезапного возгорания автомобилей.
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