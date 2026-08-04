В Новосибирской области вступил в силу новый ГОСТ для такси

На фонарь и боковые поверхности кузова обязательно должны наносится классические «шашечки». Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 июля в России начал действовать новый ГОСТ, устанавливающий требования к внешнему виду такси. Документ, опубликованный Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, предписывает обязательное размещение опознавательных знаков на автомобилях.

Теперь на крыше легкового такси должен быть установлен оранжевый фонарь с немигающей желтой подсветкой, который должен быть виден спереди и сзади. Кроме того, госномер машины необходимо дублировать на дверях справа и слева крупным черным шрифтом без засечек – это сделано для удобства прочтения слабовидящими.

Также на фонарь и боковые поверхности кузова наносятся классические «шашечки»: композиция из контрастных квадратов в шахматном порядке, 4 сверху и 5 снизу.

Стандарт также распространяется на оформление автостанций и автовокзалов, чтобы сделать их доступными для маломобильных групп населения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX