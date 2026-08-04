В Новосибирске сотни домов остались без горячей воды из-за аварии

С 3 по 4 августа без горячей воды останутся жители ряда домов в Калининском районе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Калининском районе Новосибирска сотни домов остались без горячей воды из-за аварии на теплосетях. Информация об этом опубликована на муниципальный портале систем жизнеобеспечения Новосибирска.

С 3 по 4 августа без горячей воды останутся жители улиц Богдана Хмельницкого, Народной, 25 лет Октября и прилегающих переулков в связи со сварочными работами на Красногорском выводе ТЭЦ-4. В этот же период, до вечера 4 августа, отключение затронет дома на улицах Олеко Дундича, Менделеева и Учительской – там устраняют дефекты после гидравлических испытаний.

Кроме того, до 11 августа продлятся плановые работы на котельной АО НМЗ «Искра». Без горячей воды останутся десятки домов на Магистральной, Новоуральской, Солидарности и других улицах.

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