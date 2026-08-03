HR-эксперт Грибкова: «Удаленка без четких границ ведет к выгоранию»

Необходимо установить фиксированный график и четкие границы рабочего дня. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Удаленная работа может привести к выгоранию, если сотрудник постоянно чувствует необходимость отвечать на звонки и сообщения в любое время. Об этом 360.ru рассказала HR-директор группы компаний «Гранель» Татьяна Грибкова.

Помочь может установка фиксированного графика и четких границ рабочего дня. Эксперт подчеркнула, что работнику важно заранее договориться с работодателем о времени, когда он доступен для связи.

Это поможет избежать ситуации, когда начальство ожидает ответа на вечерние звонки или требует круглосуточного чтения рабочих чатов.

– Если сотрудник постоянно ощущает необходимость быть на связи, то это уже сигнал, что баланс между работой и личной жизнью нарушен, – резюмировала Татьяна Грибкова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX