Ветераны СВО в Новосибирске испытали симулятор БПЛА с прикладными заданиями

Военные управляли дронами на сложном режиме «Acro» и выполняли задачи за одну минуту. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске на базе НРОВПД «Защитник» прошёл мини-турнир по управлению БПЛА для ветеранов СВО. Участники соревновались в скорости выполнения пяти различных миссий в техническом симуляторе «Аэросим». Мероприятие организовали Лига компьютерного спорта «Квазар» и Новосибирское отделение Федерации компьютерного спорта России. Подробности Om1 Новосибирск сообщили в пресс-службе «Квазар».

В рамках одного из заданий бойцам предстояло найти трех условных террористов внутри здания с множеством комнат и зафиксировать их с помощью FPV-дрона за 15 минут. Другие сценарии включали ночное уничтожение вражеской техники, перехват самолета дроном-камикадзе и доставку медикаментов в труднодоступные места.

– Очень понравилось, что в «Аэросиме» не гонки ради гонок, а прикладные задания с интересными сценариями. Я летал на настоящих БПЛА: и на «Мавиках», и на FPV-дронах – есть с чем сравнить, – поделился участник, занявший в соревнованиях первое место.

Судья соревнований Иван Харченко отметил, что военные управляли дронами на сложном режиме «Acro» и выполняли задачи за одну минуту.

– Все участники профессионально летали на самом сложном режиме «Acro». Двигались очень уверенно, даже выверенно, аккуратно и не торопясь, – резюмировал он.

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