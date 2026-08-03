В Барнауле мотоциклист сбил 75-летнюю женщину на пешеходном переходе

44-летний мотоциклист сбил пенсионерку на нерегулируемом переходе. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром 2 августа в Барнауле на улице Антона Петрова произошло ДТП с участием мотоциклиста и пожилой женщины. Авария случилась в районе дома № 215. Об этом сообщает amic.ru со ссылкой на паблик «Инцидент Барнаул».

По предварительным данным, 44-летний водитель мотоцикла «БМВ» сбил 75-летнюю пенсионерку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пожилую женщину экстренно госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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