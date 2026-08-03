Молодая семья врачей из Бийска прошла путь от колледжа до руководящих должностей

Супруги познакомились в колледже, но по-настоящему сблизились уже после выпуска. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Для Марии и Марка Галимовых Центральная городская больница Бийска стала не просто местом работы – здесь началась их семья, а дома они продолжают обсуждать пациентов и сложные случаи. Медицина, шутят они, давно перестала быть профессией и превратилась в образ жизни. Почему они остались в родном городе и не представляют себя без больничных будней, рассказали супруги в беседе с «БР».

Мария работает старшей медсестрой второго терапевтического отделения. За восемь лет она прошла путь от участковой медсестры до руководителя сестринской службы. В ее обязанности входит организация работы персонала, контроль приема пациентов и обеспечение кабинетов медикаментами.

Марк – старший фельдшер отделения неотложной помощи. Его бригада каждый день выезжает на вызовы к пациентам с гипертоническими кризами, подозрениями на инсульт и другими срочными состояниями.

Супруги познакомились в колледже, но по-настоящему сблизились уже после выпуска, когда оба устроились в первую поликлинику.

– С первых минут случился «коннект», это когда понимаешь, что с человеком легко, как будто его уже давно знаешь, – вспоминает Мария.

Год они просто дружили, а затем отношения переросли в нечто большее. Романтических ухаживаний, по ее словам, почти не было – в какой-то момент стало понятно, что паре хорошо вместе.

Предложение руки и сердца получилось без лишней романтики. На свадьбу молодые зарабатывали сами и сыграли ее в пандемию – почти все фото получились в масках.

Сегодня у Галимовых растет трехлетняя дочь Карина. Она уже знает, где работают родители, и любит «лечить» всех вокруг.

Супруги не планируют уезжать из Бийска, несмотря на нагрузку.

– Здесь хорошие коллеги, есть поддержка молодых специалистов, – говорит Марк.

А Мария признается, что иногда думала уйти из профессии, но каждый раз понимала: без медицины себя не представляет.

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