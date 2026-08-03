Новосибирская таможня обнаружила в ручной клади чучело крокодила

Мужчина купил чучело в сувенирном магазине во Вьетнаме. Фото: пресс-служба Сибирского таможенного управления.

Новосибирские таможенники изъяли чучело сиамского крокодила из ручной клади 36-летнего россиянина, прибывшего из Вьетнама. Экзотический сувенир выявили с помощью рентген-машины в «зеленом» коридоре, сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.

Мужчина пояснил, что купил чучело в сувенирном магазине в Нячанге и не знал о необходимости декларирования. Однако экспертиза подтвердила, что редкое пресмыкающееся относится к охраняемым видам и подпадает под действие Конвенции СИТЕС.

Для законного перемещения таких товаров нужна пассажирская таможенная декларация и разрешительные документы. В отношении нарушителя возбуждено два административных дела – за недекларирование и несоблюдение запретов и ограничений. Ему грозит штраф и конфискация товара.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX