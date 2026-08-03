Новосибирские хирурги удалили аденому простаты размером с апельсин

В Новосибирской областной больнице урологи провели операцию по удалению гигантской аденомы простаты у жителя Карасука. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.
Доброкачественная опухоль была в пять раз больше нормы и сопоставима с крупным апельсином. Традиционный малоинвазивный метод не позволил бы полностью убрать такое новообразование, а открытая операция потребовала бы большого разреза и длительного восстановления.
Новосибирские хирурги через пять небольших проколов полностью удалили аденоматозный узел с минимальной кровопотерей. Уже через несколько дней пациента выписали домой.
По словам главврача больницы Анатолия Юданова, данный вид вмешательства в Сибири пока не делает никто. В Новосибирск на такую операцию приезжают даже с Дальнего Востока. Медики планируют обучать этой технологии коллег из других клиник региона.
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