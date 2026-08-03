В Кировском районе Новосибирска пропал 61-летний мужчина

В день исчезновения он был одет в черную футболку и темно-синее трико. Фото: пресс-служба ПО «ЛизаАлерт» Новосибирской области.

В Новосибирске разыскивают 61-летнего Гахраманова Алибабу Хан-баба Оглы. С 2 августа 2026 года его местонахождение остается неизвестным. Об этом сообщает пресс-служба поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области.

Мужчина пропал в Кировском районе города. Его рост – 175 см, он имеет нормальное телосложение, седые волосы и карие глаза. В день исчезновения он был одет предположительно в черную футболку, темно-синее трико, на ногах – коричневые туфли или черные сланцы.

Новосибирец нуждается в медицинской помощи. Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят сообщить по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.

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