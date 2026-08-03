В Новосибирске проходит опрос о новых остановках на маршруте №91

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Мэрия Новосибирска предлагает жителям города проголосовать: нужны ли новые остановочные пункты на маршруте автобуса № 91 «Затулинский ж/м – Ул. Саввы Кожевникова». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Опрос касается участка Северного проезда между безымянными проездами – через них организована связь с улицей Петухова и выезд на территорию ТК «Левобережный». Остановку планируют расположить ориентировочно у здания на улице Сибиряков-Гвардейцев, 49/2.
Принять участие в опросе новосибирцы могут на сайте МКУ «ЦУГАЭТ» до 10 августа.
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