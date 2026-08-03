Бывшему замглавы ТУАД в Новосибирской области грозит 10 лет колонии

Громенко получил от подконтрольных руководителей дорожных компаний 197 млн рублей взяток. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске начались судебные прения по делу бывшего заместителя начальника территориального управления автодорог Новосибирской области Константина Громенко. Как сообщает «Коммерсантъ-Сибирь», прокурор запросил для обвиняемого 10 лет колонии строгого режима и штраф 591 млн рублей.

По версии следствия, с 2018 по 2024 год Громенко получал от подконтрольных руководителей дорожных компаний взятки на общую сумму около 197 млн рублей. Деньгами и имуществом он, как полагает следствие, рассчитывался за содействие в заключении контрактов и приемку работ без учета нарушений.

Уголовное дело по части 6 статье 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере» завели на Громенко в июне 2024 года на основании материалов УФСБ России по Новосибирской области. Следующей в прениях выступит сторона защиты.

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