В центре Новосибирска семь гидов сразятся с краеведом в экскурсионном батле

Посетители смогут свободно переходить с одной экскурсии на другую и сравнивать подходы гидов. Фото: пресс-служба мэрии Новосибирска.

5 августа в центре Новосибирска Музей города проведет экскурсионный батл «Семеро одного ждут». Семь гидов музея и краевед Константин Голодяев представят свои авторские маршруты. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

В 19:00 стартует экскурсия «Асинкритовская и ее обитатели». Гиды проведут гостей по улице, воссоздавая атмосферу Ново-Николаевска начала XX века. На маршруте появятся костюмированные персонажи: торговка, дворник, городовой и другие. Участники увидят доходные дома и усадьбы, завершится прогулка чаепитием с травами.

За полчаса до этого краевед Константин Голодяев начнет экскурсию «Мемориальные задворки улицы Кузнецкой». Его маршрут пройдет по трем-четырем кварталам исторического центра. Посетители смогут свободно переходить с одной экскурсии на другую и сравнивать подходы гидов.

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