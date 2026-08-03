Заболеваемость менингитом в Новосибирской области резко выросла за пять лет

В Новосибирской области большинство заболевших приходится на взрослое население. Фото: Анастасия Осипова. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области резко выросла заболеваемость менингококковой инфекцией. По данным ежегодного доклада Роспотребнадзора по региону, в 2025 году зарегистрировано 23 случая заболевания, два из которых закончились летальным исходом – один из них у ребенка.

Показатель заболеваемости составил 0,82 на 100 тысяч населения, что почти вдвое выше среднемноголетнего уровня за предыдущие пять лет (0,45 на 100 тысяч).

В Новосибирской области большинство заболевших приходится на взрослое население – 14 из 23. Однако наиболее высокие показатели по-прежнему фиксируют у детей первых лет жизни. Среди младенцев до года – 3,86 случая на 100 тысяч, среди детей 1-2 лет – 3,36, что значительно выше среднеобластного уровня.

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